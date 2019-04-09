В Малоритском районе работникам ферм часть зарплаты выдавали молоком

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Финансовая милиция Брестской области проверила готовность хозяйств к весенне-полевым работам. Проверка закончилась уголовными делами.

Оказалось, что на молочно-товарных фермах в одном из ОАО Малоритского района бригадиры списывали молоко на работников..

- Бригадиры, чтобы избежать наказания за порчу и уничтожение несортового молока, с марта по декабрь 2018 года списывали его на подчиненных работников. Затем на основании представленных в бухгалтерию подложных документов с заработной платы сельчан взыскивались денежные средства за якобы реализованное им молоко, - комментируют в управлении департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Дело в том, что многие молочные заводы все чаще отдают предпочтение молоку сорта «экстра» или высшего. Некоторые предприятия берут на переработку и первый. Молока второго сорта согласно белорусским стандартам нет - оно считается несортовым. На въезде на предприятие молоко проверяют в лаборатории. Если по микробиологическим показателям оно не соответствует нужному заводу сорту, то молоковоз разворачивают. Если молоко не удастся никому продать, молочно-товарная ферма терпит убытки.

Бригадиров подозревают в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Им за это грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.