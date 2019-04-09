Минчанин попросил "Ягуар" у друга, чтобы похвастаться перед девушкой. Но не удержался и продал его

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Об этом сообщили в Московском РУВД Минска. Мужчина обратился в милицию и рассказал, что друг взял у него автомобиль Jaguar X-Type, чтобы покататься с девушкой. На следующий день приятель автомобиль не вернул. Он объяснил, что попал в аварию и оставил Jaguar в залог для обеспечения возврата ущерба за повреждение чужого авто.

- Спустя пару дней заявитель предложил поехать к участнику ДТП и забрать свою машину. На это его друг ответил, что никакой аварии не было, а автомобиль он продал, так как нужны были деньги, - рассказали в РУВД.

19 марта сотрудники отдела уголовного розыска задержали ранее судимого неработающего минчанина, который мошенническим путем завладел авто. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Кстати, стоимость Jaguar Х-Type не такая уж и огромная - около 9 тысяч белорусских рублей.