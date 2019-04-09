Александр Лукашенко - аграриям: Все, дурница должна быть закончена

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Во время поездки по Логойскому району Минской области Александр Лукашенко потребовал у работников сельского хозяйства быть дисциплинированными и рассчитывать на собственные силы. Об этом передает БелТА.

- Наша беда - психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник (вице-премьер. - БелТА) ходит, думает: да, действительно. Вошел в положение. Надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: вот я напряг - мне дали. Всё, дурница должна быть закончена, - пригрозил глава государства.

Александр Лукашенко во время поездки посетил сельскохозяйственный комплекс "Логойский», а также ознакомился с ходом весенне-полевых работ как в регионе, так и в целом по стране.