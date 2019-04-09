2019-04-09T15:18:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Минске вдруг начали отключать отопление

Еще утром в Мингорисполкоме не знали, когда это произойдет
Таисия САВИНА
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Совсем скоро отключат батареи и в жилых домах.Совсем скоро отключат батареи и в жилых домах.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Утром 9 апреля начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева сообщила о том, что решение об отключении отопления еще не принято. Мол, среднесуточная температура за пять дней пока не достигла +8°С. Спустя пару часов выяснилось, что решение уже принято:

- Отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий завершается с 9 апреля, - рассказал агентству «Минск-Новости» главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Владимир Лебедь. - После этого обычно отключают батареи в жилых домах и в последнюю очередь в социальных объектах (в учебных учреждениях, детских садах, больницах и поликлиниках).

По его словам, пока ежесуточный температурный режим держится на уровне плюс шесть градусов, поэтому все остальные обогреваемые строения находятся в режиме протапливания. На следующей неделе синоптики обещают еще большее потепление, но не исключены и обильные осадки, что может отодвинуть срок отключения отопления в жилфонде и социальных объектах на несколько дней.

Напомним, в минувшем году отключение отопления всей городской инфраструктуры произошло в течение пяти дней - с 5 по 10 апреля.

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