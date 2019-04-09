В Волковыске автомобиль въехал в людей на остановке. Над водителем пытались учинить самосуд

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости

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В 13 часов 9 апреля на остановке общественного транспорта у городского парка в ожидающих людей въехал автомобиль марки "Пежо". По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости, сообщает volkovysk.by.

По предварительным данным водитель не справился с управлением. Фото: volkovysk.by

Свидетели рассказывают, что есть пострадавшие, среди которых ребенок. По словам очевидцев, над водителем пытались учинить самосуд.

Фото: volkovysk.by

- Автомобиль ехал со стороны площади Ленина по улице Советской в направлении Софьи Панковой. Около остановки «Городской парк» водитель не справился с управлением, заехал на правый тротуар, где по касательной ударил троих пешеходов. Их жизни ничто не угрожает. К настоящему времени ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области диагностированы у женщины, 1951 года рождения. Еще двое пешеходов, 1969 и 2012 годов рождения, проходят медицинское обследование. По предварительной информации, водитель, 1992 года рождения, трезв, - рассказали подробности в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.