КП Беларусь
Водитель в Гродно сбил девочку, потом положил ее в авто и повез в больницу
По ПДД он должен был дожидаться ГАИ
Место происшествия. Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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В Гродно на пешеходном переходе "Форд" сбил 8-летнюю школьницу, сообщает Гродненское ГАИ.
Авария произошла днем 8 апреля на пересечении улиц Богушевича и Короткевича. Девочка переходила улицу по пешеходному переходу.
Водитель "Форда" рассказал, что при приближении к перекрестку обратил внимание на неработающие светофоры. Мужчина ехал и смотрел на проходивших с левой стороны людей, а когда повернул голову вправо, заметил перед самой машиной девочку. Избежать наезда не сумел.
Увидев кровь на лице ребенка, водитель покинул место ДТП, хоть это и запрещено правилами. Он положил школьницу без сознания в автомобиль и помчался в больницу. Пострадавшую девочку госпитализировали.