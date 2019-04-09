Водитель в Гродно сбил девочку, потом положил ее в авто и повез в больницу

По ПДД он должен был дожидаться ГАИ

Изменить размер текста: A A

В Гродно на пешеходном переходе "Форд" сбил 8-летнюю школьницу, сообщает Гродненское ГАИ.

Авария произошла днем 8 апреля на пересечении улиц Богушевича и Короткевича. Девочка переходила улицу по пешеходному переходу.

Водитель "Форда" рассказал, что при приближении к перекрестку обратил внимание на неработающие светофоры. Мужчина ехал и смотрел на проходивших с левой стороны людей, а когда повернул голову вправо, заметил перед самой машиной девочку. Избежать наезда не сумел.

Увидев кровь на лице ребенка, водитель покинул место ДТП, хоть это и запрещено правилами. Он положил школьницу без сознания в автомобиль и помчался в больницу. Пострадавшую девочку госпитализировали.