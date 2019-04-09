2019-04-09T16:18:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

Зарплаты медработников к 1 мая увеличатся на 10 - 42 рубля

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Вячеслав Шило
Таисия САВИНА
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Предполагается, что зарплаты медработников вырастут в два раза к 2025 году.Предполагается, что зарплаты медработников вырастут в два раза к 2025 году.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Замминистра здравоохранения Вячеслав Шило рассказал журналу "Медицинский вестник", на сколько вырастут зарплаты медиков.

- Произойдет это из-за повышения с 1 мая ставки первого разряда до 36,4 рубля. Эта мера позволит увеличить средний размер начисленной зарплаты у врачей на 20 - 30 рублей в расчете на одну должность, на 27 - 42 рублей с учетом выполнения дополнительной работы, у средних медработников - на 10 - 16 рублей в расчете на одну должность, на 13 - 20 рублей с учетом выполнения дополнительной работы, - передает БелТА со ссылкой на замминистра.

Напомним, поэтапное повышение оплаты бюджетников началось в 2018 году. Предполагается, что зарплаты медработников вырастут в два раза к 2025 году. При этом средняя зарплата врачей должна составлять 150% от средней зарплаты по экономике. Минздрав продолжит системную работу с заинтересованными по совершенствованию и повышению оплаты труда работников здравоохранения.

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