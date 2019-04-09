2019-04-09T17:02:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Смотрите розыгрыш 115-го тура игры «Удача в придачу!» в интернете! Трансляции на ОНТ не будет

Начало розыгрыша - в 18.20. На кону большие деньги и три автомобиля
Раиса ЮДИНА
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Розыгрыш состоится, даже если его не покажут по телевизору!Розыгрыш состоится, даже если его не покажут по телевизору!
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Сегодня, 9 апреля, состоится розыгрыш 115-го тура игры «Удача в придачу!». Он будет не совсем обычным - без трансляции на канале ОНТ. В остальном же все в лучших традициях!

Розыгрыш начнется в 18.20 и пройдет в минском торгово-развлекательном центре «Е-сити» на ул. Денисовской, 8. Будет разыграна огромная сумма в 100 000 рублей, два приза по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов. Увидеть розыгрыш можно в интернет-трансляции на сайтах evroopt.by, ont.by, sb.by, belta.by и, конечно, в студии игры в ТРЦ «Е-сити», где будет решаться судьба призов 115-го тура.

На кону - большие деньги и три автомобиля.

На кону - большие деньги и три автомобиля.

Почему розыгрыш не покажут по телевизору? Такая ситуация сложилась в связи с письмом Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое содержит требование полной озвучки во время прямой телетрансляции всех 400 «товаров удачи» и их стоимости, на что понадобится более одного часа. Конечно же, это невозможно в рамках телеэфира, который составляет всего 40 минут.

В настоящее время организаторы игры обсуждают сложившуюся ситуацию с представителями министерства и выражают надежду, что в скором времени игра сможет вернуться в прямой телевизионный эфир.

"Товаров удачи" - более 400 наименований.

"Товаров удачи" - более 400 наименований.

В то же время изменение условий трансляции сегодня никоим образом не повлияет на сам процесс розыгрыша призов. Имена счастливчиков 115-го тура игры «Удача в придачу!» мы узнаем совсем скоро и сообщим их сразу же после розыгрыша.

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