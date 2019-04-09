По телевизору не показали, но розыгрыш призов от «Евроопт» состоялся!

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Сегодня были разыграны призы 115-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». И хотя в 18.20 розыгрыш не показали по ОНТ, следить за ним можно было в привычное время на сайтах evroopt.by, ont.by, sb.by, belta.by. Итак, кому сегодня улыбнулась удача?

Главный приз – 100 000 рублей - выиграла Инна Мазок из г.Круглое Могилевской области .

А Юлия Макарчик из Гродно и Елена Котова из Слонима Гродненской области стали обладательницами крупных денежных сумм по 50 тысяч рублей.

Внедорожники «Джили Эмгранд Х7» выиграли Анастасия Буклис из поселка Дружный Минской области, Татьяна Пинчук из Гомеля и Регина Устимова из Гродно.

Также среди участников игры разыграно еще более 10 000 денежных призов!

Розыгрыш призов 115-го тура игры «Удача в придачу!» сегодня можно было увидеть только в интернете. Он не транслировался в прямом эфире телеканала ОНТ. Ситуация сложилась в связи с письмом Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое содержит требование полной озвучки во время прямой телетрансляции всех 400 «товаров удачи» и их стоимости, на что понадобится более одного часа. Конечно же, это невозможно в рамках телеэфира, который составляет всего 40 минут.

В настоящее время организаторы игры обсуждают сложившуюся ситуацию с представителями министерства и выражают надежду, что в скором времени игра сможет вернуться в прямой телевизионный эфир.

В то же время изменение условий трансляции сегодня никоим образом не повлияло на сам процесс розыгрыша призов. Все призы 115-го тура нашли своих обладателей. Поздравляем счастливчиков!