2019-04-09T17:35:35+03:00
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КП Беларусь

Минчанка сняла на видео, как военные спасали ежика

Еж забился под припаркованную машину
Таисия САВИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Необычное видео выложила минчанка Мария в своем аккаунте.

В прошлый четверг девушка поздно вечером выгуливала собаку в районе улицы Левкова. Было достаточно темно, поэтому Мария, увидев проходивший мимо войсковой наряд, решила держаться поближе к ним.

В какой-то момент к патрульным обратился за помощью мужчина. Военнослужащие проследовали за ним к припаркованному неподалеку автомобилю. Они стали ходить вокруг машины, подсвечивая фонариками и что-то под ней высматривая. Буквально через несколько минут один из бойцов достал из-под колес… ежика. Он бережно перенес зверька в ближайшую зеленую зону.

Подробности спасения животного рассказали в МЧС.

Спасение Ёжика. Источник: МВД Республики Беларусь

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