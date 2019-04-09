Нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов нашли подозреваемого Фото: Павел МАРТИНЧИК

За это посол выразил благодарность Игорю Шуневичу

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На имя министра внутренних дел Игоря Шуневича поступило благодарственное письмо от Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова. Подробности письма приводит МВД.

Оказывается, милиция предприняла «своевременные и необходимые оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых быстро нашли и возвратили владельцу утерянные часы».

Неприятная история случилась вечером 17 марта. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в помещении бизнес-зала минского аэропорта. Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов нашли подозреваемого и вернули часы. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси (кража).