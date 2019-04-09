За репост клипа Rammstein гродненцу грозит 4 года лишения свободы

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В России во всю бушуют последствия введения уголовной ответственности за репосты. Беларусь же долго эта волна не настигала. И вот недавно правоохранительные органы заинтересовались репостом клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который житель Гродно сделал в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщил портал Hrodna.life.

Клип молодой человек разместил на своей странице в сентябре 2014 года. А 21 марта 2019 года отдел культурологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз в экспертном заключении признал клип запрещенным к показу и распространению из-за наличия порнографических сцен.

- Видео я добавил в 2014 году и забыл про него. Я даже не знал, что за это могут завести уголовное дело. Нашли запись, которую я сделал 5 лет назад. Провели экспертизу и завели уголовное дело. Я считаю, что это неправильно, – рассказал 25-летний парень.

На основании экспертизы, Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета постановил возбудить в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.343 УК (изготовление и распространение порнографии). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.