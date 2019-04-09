«Высадил пассажира, а сам пустился наутек»: видео погони ГАИ за мотоциклистом в Гомельском районе

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В понедельник, 8 апреля, сотрудники УГАИ Гомельщины, патрулируя в рамках рейдовых мероприятий территорию области, в деревне Прибытки в Гомельском районе заметили нарушителя, информируют в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Мотоциклист, увидев патрульную машину, движущуюся навстречу, быстро притормозил, чтобы ссадить пассажира без шлема, а затем сразу же помчался прочь от гаишников, что есть силы. Патрульные развернулись на авто и, включив маячки, начали преследование «беглеца».

После непродолжительной погони мотоциклиста все-таки задержали. На него было составлено 8 административных протоколов, в том числе, за езду на мотоцикле, не имея на это права. В ГАИ уточняют, что для мотоциклиста-бесправника это повторное задержание и в этот раз ему грозит не просто внушительный штраф, но и административный арест.

На мотоцикл наложен арест, его поместили на штрафстоянку.