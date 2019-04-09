Минлесхоз: На «Неделе леса» посадим более 20 миллионов деревьев

Волонтерам выдадут саженцы и инвентарь и скажут, где нужно сажать деревья. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В период с 13 по 20 апреля в Беларуси запланировано проведение «Недели леса» – республиканской акции, инициированной Министерством лесного хозяйства, рассказали в пресс-службе ведомства

«Неделю» решено было приурочить к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси.

– Поучаствовать в благотворительной акции сможет любой желающий, – объяснили в Минлесхозе. – Нужно всего только обратиться в любой лесхоз или лесничество и предложить свою помощь.

Волонтерам абсолютно бесплатно предоставят и посадочные материалы, и нужный инвентарь, и укажут участки, где нужно высадить лесные саженцы.

– Во время «Недели леса» запланировано высадить примерно 20 миллионов деревьев на площади превышающей 4 тысячи гектаров. Работы будут проводиться примерно на 2 300 объектах по всей стране. Кроме того, запланировано благоустройство 190 мест отдыха, будет создано свыше сотни аллей памяти и других знаковых посадок в честь юбилейной даты освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – цитирует belta.by Валентина Шатравко, первого замминистра лесного хозяйства.