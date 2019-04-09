2019-04-09T19:22:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Минлесхоз: На «Неделе леса» посадим более 20 миллионов деревьев

Во время акции посадить саженцы сможет любой желающий [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Волонтерам выдадут саженцы и инвентарь и скажут, где нужно сажать деревья.Волонтерам выдадут саженцы и инвентарь и скажут, где нужно сажать деревья.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В период с 13 по 20 апреля в Беларуси запланировано проведение «Недели леса» – республиканской акции, инициированной Министерством лесного хозяйства, рассказали в пресс-службе ведомства

«Неделю» решено было приурочить к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси.

– Поучаствовать в благотворительной акции сможет любой желающий, – объяснили в Минлесхозе. – Нужно всего только обратиться в любой лесхоз или лесничество и предложить свою помощь.

Волонтерам абсолютно бесплатно предоставят и посадочные материалы, и нужный инвентарь, и укажут участки, где нужно высадить лесные саженцы.

– Во время «Недели леса» запланировано высадить примерно 20 миллионов деревьев на площади превышающей 4 тысячи гектаров. Работы будут проводиться примерно на 2 300 объектах по всей стране. Кроме того, запланировано благоустройство 190 мест отдыха, будет создано свыше сотни аллей памяти и других знаковых посадок в честь юбилейной даты освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – цитирует belta.by Валентина Шатравко, первого замминистра лесного хозяйства.

Акция "Неделя леса" ждет волонтеров!.Республиканская акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 13 по 20 апреля.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: ЭКОЛОГИЯ »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Дерево поет, как радио»: под Ляховичами рядом с одной деревней развесили 1000 скворечников
Погода в Беларуси на 10 апреля: тепло до + 16, но ночью и утром – дожди
Российский олигарх Шарыго, сына которого судят в Бресте за наркотики, попросил сделать заседание закрытым, но суд отклонил его просьбу
Мальчик-аутист во второй раз потерялся в Минске
Румас представил правительству нового вице-премьера
По телевизору не показали, но розыгрыш призов от «Евроопт» состоялся!
Курс валют в Беларуси 9 апреля: доллар дешевеет, российский рубль растет
«Высадил пассажира, а сам пустился наутек»: видео погони ГАИ за мотоциклистом в Гомельском районе
За репост клипа Rammstein гродненцу грозит 4 года лишения свободы
Нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла
Минчанка сняла на видео, как военные спасали ежика
На минские пляжи привезут первоклассный песок к лету
Смотрите розыгрыш 115-го тура игры «Удача в придачу!» в интернете! Трансляции на ОНТ не будет
Житель Витебска вынес из магазина бутылку виски за $450
Зарплаты медработников к 1 мая увеличатся на 10 - 42 рубля
Водитель в Гродно сбил девочку, потом положил ее в авто и повез в больницу
В Волковыске автомобиль въехал в людей на остановке. Над водителем пытались учинить самосуд
Сегодня в Минске вдруг начали отключать отопление
Александр Лукашенко - аграриям: Все, дурница должна быть закончена
Минчанин попросил "Ягуар" у друга, чтобы похвастаться перед девушкой. Но не удержался и продал его