Курс валют в Беларуси 9 апреля: доллар дешевеет, российский рубль растет

Доллар немного потерял в отношении к белорусскому рублю. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Евро так же убавил в цене

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Во вторник, 9 апреля, после торгов Белорусская валютно-фондовая биржа объявила об изменении курсов валют, об этом информируют на сайте БВФБ.

Таким образом, появились обновленные «цифры» официального курса инвалют. В общем, основные валюты, кроме российского рубля, на прошедших торгах убавили в своем весе, а дензнак страны-соседки немного потяжелел.

Итак, торги доллара к белорусскому рублю привели к снижению стоимости «зеленого». За один доллар теперь дают 2,1275 белорусского рубля, что на 0,0119 меньше, чем сутки назад.

Как уже говорилось выше, «похудела» и европейская валюта. Теперь за один евро предлагают 2,3984, это на 0,004 меньше, чем было в понедельник, 8 апреля.

А вот держателям российского рубля стоит порадоваться: его рост составил 0,0138 белорусского рубля. И теперь сотня стоит 3,2865 белорусского рубля.