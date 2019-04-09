Румас представил правительству нового вице-премьера

Изменить размер текста: A A

На заседании президиума Совмина Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, представил новых управленцев, проинформировали в пресс-службе правительства.

Так состоялось представление коллегам вице-премьера Владимира Дворника и главы Минсельхозпрода Анатолия Хотько.

Как сообщается, среди должностных обязанностей нового вице-премьера – кроме кураторства аграрного ведомства, ответственность за Минлесхоз, Минприроды, Госкомимущества по вопросам земельных отношений, а также патронаж «Белгоспищепрома» и взаиморабота с «Белкоопсоюзом».

– Последние восемь лет Владимир Андреевич управлял Гомельщиной, а до этого руководил передовым хозяйством – «Совхоз-комбинатом «Заря» в Мозырском районе, был главой районного исполкома в Мозыре, – рассказал о Дворнике глава правительства, не преминув отметить большой объем проделанной работы по благоустройству облцентра и в целом всего региона.

Румас пожелал новым членам Совмина успехов на ответственных должностях.