2019-04-09T20:38:40+03:00
Минск
КП Беларусь

Мальчик-аутист во второй раз потерялся в Минске

Коля Громыко ушел из дома в неизвестном направлении
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел».Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел».
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В Минске объявлен в розыск 11-летний мальчик, информируют на официальной странице поисково-спасательного отряда «Ангел» во ВКонтакте.

Потерявшийся ребенок – Коля Громыко – аутист. Он совсем не ориентируется в городе и не разговаривает. С родными он проживает на улице Волгоградская дом 64.

Вечером во вторник, 9 апреля, около 18.40 часов мальчик вышел из дома, забыв сотовый телефон, и исчез.

Это не первый раз, когда ребенок теряется в столице. Прошлый раз он пропал в ноябре 2018 года. Тогда, как сообщала «Комсомолка», Коля Громыко потерялся, пропустив свою остановку, и «колесил» по Минску на общественном транспорте. Ребенка узнал водитель троллейбуса и, сообщив диспетчеру, без остановок отвез его прямо к маме.

Будем надеяться, что сегодня поиски тоже завершатся быстро и благополучно, как сообщалось на официальной странице поискового отряда – волонтеры на поиски ребенка собираются в 21.00 часов.

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