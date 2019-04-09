Российский олигарх Шарыго, сына которого судят в Бресте за наркотики, попросил сделать заседание закрытым, но суд отклонил его просьбу

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В Бресте началось судебное разбирательство по уголовному делу о провозе через госграницу наркотиков против 24-летнего москвича, сына известного в РФ транспортного магната Константина Шарыго. Как сообщает belta.by, на суд к сыну олигарх приехал вместе со своей женой.

На первом же заседании, 9 апреля, родители подсудимого попросили «закрыть» ход процесса и не пускать журналистов. Однако судьей данное ходатайство было отклонено, решение объяснялось тем, что в суде разбирается не личная жизнь, а преступление против здоровья населения.

Напомним, Александра Шарыго задержали на «Варшавском мосту» ночью 29 декабря 2018 года. В салоне «Мерседеса», на котором он ехал вместе со спутнице после турне по Европе таможенники нашли запрещенное к обороту гашишное масло и марихуану. Сам молодой человек после употребления наркотический веществ был в одурманенном состоянии, в крови было обнаружено 0,56 промилле.

На суде Шарыго признался, что самокрутку с марихуаной купил во Франции, в машине были найдены ее остатки. А гашишное масло для кальяна он купил в Праге, не подумав, что небольшое количество наркотического вещества, которое в нем содержится, может привести к уголовному преследованию.

Ранее обвиняемый не был судим, хотя и «обзавелся» в свое время скандальной репутацией. У молодого человека есть жена и дочь.

Разбирательство по делу продолжится в среду, 10 апреля.