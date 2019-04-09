Погода в Беларуси на 10 апреля: тепло до + 16, но ночью и утром – дожди

В юго-восточных регионах в этот день будет теплее всего. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Белгидромете рассказали, каких сюрпризов от погоды белорусам стоит ждать в среду, 10 апреля, сообщает новости от синоптиков belta.by.

Хотя в целом в середине рабочей недели каких-то необычных природных неожиданностей ждать не стоит. Да и погода будет не очень приятной только ночью и в утренние часы, когда в юго-восточных районах страны могут выпасть кратковременные осадки в виде дождя. В остальных же регионах будет преимущественно сухо. Что касается температуры, то ночные заморозки, пока никто не отменял: от -3 до +2 в среднем по стране. А вот на юго-востоке хоть будет и дождливо, но зато и теплее, чем по всей стране, – около 3 – 8 градусов выше ноля.

Из-за перепада температур и ночью, и с утра возможны небольшие туманы в отдельных местах. Ближе в полудню потеплеет и в среднем по стране градус установится в пределах +6 – +12 выше ноля. Как и ночью, на юго-востоке днем будет теплее, чем в среднем по Беларуси, в дневные часы здесь воздух прогреется до стабильных 13 – 16 градусов с плюсом.

Не обещают синоптики в этот день и чересчур ветреной погоды: ветер всего около 3 – 8 метров в секунду с севера и северо-запада.