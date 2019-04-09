2019-04-09T22:05:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дерево поет, как радио»: под Ляховичами рядом с одной деревней развесили 1000 скворечников

Местные жители говорят, что у них – историческое место для гнездовья птиц
Надежда БУТОВИЧ
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На некоторых деревьях повесили сразу по десятку птичьих домиков. Фото: Ляховичский РИК.На некоторых деревьях повесили сразу по десятку птичьих домиков. Фото: Ляховичский РИК.
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Вдоль автотрассы направлением Ивацевичи – граница с Россией (Р43) близ Большого Городища, деревни в Ляховичском районе, на деревьях появилось ни много ни мало – тысяча скворечников! Необычную акцию провели школьники при поддержке Ляховичского лесхоза и предприятия «Белпромтрейдинг», которые предоставили материалы, информирует sb.by.

Все скворечники изготовлены детскими руками – учениками 15 школ со всего района. А в цвета радуги птичьи домики затем разукрасили воспитанники Малогородищенского учебно-педагогического детского сад – средней школы.

– Скворечники делали дети со всего района, но развесить их решили в границах только одной деревни с «птичьей» автобусной остановкой – Подсоколье. Местные старожилы рассказали, что издревле в этих местах гнездились разные птицы, в том числе – соколы, – рассказала Светлана Юрлевич, зампредседателя Ляховичского райисполкома.

Развешивали тысячу «новостроек» на деревьях работники местного ЖКХ и райагросервиса.

– На некоторых деревьях повесили до десятка домиков. Удивительно, но все они уже заселены! Идешь рядом, а дерево «поет», как радио, – поделился Вячеслав Кулак, председатель Ольховского сельсовета.

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