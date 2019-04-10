Ребенка, который в Пинске отравился бытовой химией, перевели в больницу в Бресте

Ребенка отдали под наблюдение опытных врачей из Бреста. Фото: Оксана БРОВАЧ

Он в стабильно тяжелом состоянии

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- К спасению жизни и здоровья ребенка привлечены ведущие специалисты здравоохранения. После консультаций принято решение о переводе малыша в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи, - комментируют в отделе здравоохранения Пинского горисполкома.

Напомним, несчастный случай произошел в Пинске 6 апреля. Мама отвела двухлетнего сына в туалет и вышла на кухню. Пара минут - и ребенок наглотался дезинфицирующего средства: бутылка стояла на полу.

Малыша скорая помощь забрала в Пинскую больницу. Там ребенку оказали первую помощь, сделали все необходимые лабораторные и диагностические исследования, назначили лечение.

Состояние малыша медики оценивают как стабильно тяжелое, без ухудшений. Однако консилиум принял решение перевезти мальчика в Брест. Его доставили в детскую областную больницу на реанимобиле в сопровождении реанимационной бригады.