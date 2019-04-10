2019-04-10T14:26:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мстил за необоснованное обвинение в краже»: жителя Лунинецкого района будут судить за поджог

Пьяный мужчина хотел сжечь заживо своего соседа
Оксана БРОВАЧ
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Мститель хотел спалить дом и соседа. Фото: Следственный комитет.Мститель хотел спалить дом и соседа. Фото: Следственный комитет.
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Следственный комитет расследовал дело о поджоге дома в Лунинецком районе. Пожар случился в новогоднюю ночь - 1 января 2019 года. Как выяснилось, дом 44-летнего сельчанина поджег его 34-летний пьяный сосед. Он повесил на дверь дома снаружи замок. Хозяин находился в этот момент внутри.

- Свои действия фигурант объяснил тем, что таким образом мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов питания, - комментирует официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Хозяин сумел выбраться из закрытого дома и вызвать МЧС.

Поджигателю предъявили обвинение в покушении на убийство и в покушении на уничтожение имущества общеопасным способом. Состояние алкогольного опьянения признано отягчающим обстоятельством.

Мужчина находится под стражей. Материалы уголовного дела изучает прокурор. Затем оно будет передано в суд.

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