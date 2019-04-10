В Полоцке с пяти машин ночью сняли номера

Злоумышленников интересовали только номера - иных повреждений на автомобилях не обнаружено

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В ночь с 8 на 9 апреля без номеров остались несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома № 55 по улице Петруся Бровки в Полоцке.

-Вначале в Полоцкий РОВД обратились четверо местных жителей, у которых похитили регистрационные знаки с автомобилей различных марок. Впоследствии установили еще одного пострадавшего, - рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Злоумышленников интересовали только знаки, автомобили не пытались взломать и не повредили. Жители города активно обсуждают происшествие. В Полоцке такие преступления не редкость.

-Два-три года назад в районе Мариненко с половины припаркованных авто сняли номера, - рассказывает Иван.

-А две недели назад с трех автомобилей сняли номера на улице 6-й Гвардейской, - дополняет Сергей.

В правоохранительные органы на сегодняшний день заявлений о пропаже номеров больше не поступало, уточнила Юлия Зайцева. Полоцкая милиция проводит проверку. Всех, кто что-либо знает об инциденте, просят обращаться в Полоцкий РОВД или по телефону 102, анонимность гарантируется.