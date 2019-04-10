Экс-председателя Гомельского райисполкома приговорили к 10 годам

Чиновника обвиняют, в частности, в том, что он бесплатно брал в хозяйствах овощи и мясо

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Бывшему председателю Гомельского райисполкома Александру Ситнице вынесли суровый приговор. Его обвиняют в покушении на получение взятки и в превышении власти. Прокурор посчитал вину экс-председателя доказанной и попросил для него 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - суд согласился.

По версии обвинения, чиновник лоббировал интересы бизнесмена в получении земельного участка. Также он просил коммерсантов оформить на кого-нибудь «Мицубиси Паджеро», который купил для себя. За ремонт и обслуживание авто часто платили представители фирмы. Они же оплачивали строительные материалы и электроинструмент, когда глава района делал ремонт в своей квартире и в доме тещи.

А еще бывшего руководителя обвиняют в том, что он принимал в подарок от глав сельхозпредприятий района продукты - помидоры, огурцы, баранину. Однако руководители хозяйств, которых признали потерпевшими, в суде заявляли, что не понесли никакого ущерба и угощали председателя райисполкома по своей инициативе. А он просил их помочь продуктами, только когда нужно было принимать иностранные делегации.

- В обвинении сказано, что я брал в колхозах помидоры и огурцы и таким образом повышал личный авторитет. У меня достаточно высокий авторитет, чтобы повышать его тремя килограммами помидоров - это глупость, - говорил в своем последнем слове Александр Ситница.

А что касается выделенного участка, то он никому не был нужен, на нем стояли разрушенные здания, снос которых стоил очень дорого. Сельхозпредприятие - собственник земли - было только радо избавиться от участка, объяснил чиновник.

Адвокат тоже считает, что гособвинитель запросил слишком суровое наказание. По словам защитника, действия экс-главы исполкома не принесли существенного вреда и не повлекли ущерба, и вина Александра Ситницы не доказана. Сам он свою вину не признал и будет обжаловать приговор. Он пока не вступил в законную силу.

Напомним, Александр Ситница руководил районом 9 лет. Но год назад вдруг неожиданно для всех исчез, телефон его был отключен. Вскоре в облисполкоме рассказали, что Ситница уволен за прогулы, а затем стало известно, что его задержали в России.