Подарок от «Комсомолки»: две детские книги по цене одной
Все книги, участвующие в акции, созданы по мотивам самых популярных мультфильмов YouTube: «Фиксики», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль». Так что если ваш ребенок не может жить без мультиков, не спешите по привычке включать планшет, подарите ребенку увлекательные истории с любимыми героями в книгах «Комсомолки».
Книги высококачественной полиграфии, в твердом переплете, объемом от 112 до 128 страниц. Есть в них и комиксы, и квест, и задания на логику. И все в современной подаче и на любой вкус.
Проходите вместе с ребенком задания для тренировки памяти и мышления, разгадывайте ребусы, читайте комиксы. А книга-квест поможет приучить вашего малыша к усидчивости.
Все издания отлично подходят для семейного чтения! Выбирайте, читайте, учитесь играя!
В акции участвуют 9 магазинов сети «ГИППО»:
г. Минск:
пр. Рокоссовского, 2
Игуменский тракт, 30
ТЦ «Момо», пр. Партизанский, 150а
ТЦ Diamond city, Щомыслицкий с/с, 32/4
ул. Горецкого, 2
ул. Городецкая, 30
г. Могилев, ул. Мовчанского, 6
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2а
г. Гомель, ул. Косарева, 18
Тел.: 8 (029) 6-400-155, 8 (017) 284-68-72