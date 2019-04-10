2019-04-10T17:45:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Подарок от «Комсомолки»: две детские книги по цене одной

Ловите момент! С 11 по 13 апреля в магазинах «ГИППО» две любые книги по специальной цене - всего 13 рублей
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Все книги, участвующие в акции, созданы по мотивам самых популярных мультфильмов YouTube: «Фиксики», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль». Так что если ваш ребенок не может жить без мультиков, не спешите по привычке включать планшет, подарите ребенку увлекательные истории с любимыми героями в книгах «Комсомолки».

Книги высококачественной полиграфии, в твердом переплете, объемом от 112 до 128 страниц. Есть в них и комиксы, и квест, и задания на логику. И все в современной подаче и на любой вкус.

Проходите вместе с ребенком задания для тренировки памяти и мышления, разгадывайте ребусы, читайте комиксы. А книга-квест поможет приучить вашего малыша к усидчивости.

Все издания отлично подходят для семейного чтения! Выбирайте, читайте, учитесь играя!

В акции участвуют 9 магазинов сети «ГИППО»:

г. Минск:

пр. Рокоссовского, 2

Игуменский тракт, 30

ТЦ «Момо», пр. Партизанский, 150а

ТЦ Diamond city, Щомыслицкий с/с, 32/4

ул. Горецкого, 2

ул. Городецкая, 30

г. Могилев, ул. Мовчанского, 6

г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2а

г. Гомель, ул. Косарева, 18

Тел.: 8 (029) 6-400-155, 8 (017) 284-68-72

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