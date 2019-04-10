2019-04-10T18:29:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

Таможня не пропустила почти 100 тонн яблок, которые нелегально вывозились из Беларуси в России

Фуры с фруктами задержали в Могилевской и Витебской областях
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель сказал, что везет 22 тонны яблок для личного пользования. Фото: mogilev.customs.gov.byВодитель сказал, что везет 22 тонны яблок для личного пользования. Фото: mogilev.customs.gov.by
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Сотрудниками таможни Витебщины при поддержке подразделений МВД удалось пресечь незаконный вывоз из Беларуси свыше 70 тонн яблок, еще 30 тонн остановили на Могилевщине, информируют в пресс-службе таможенных органов Беларуси.

Таким образом, таможенниками «арестовано» примерно 100 тонн фруктов, которые везлись на продажу в Россию. Причем на Витебщине этот «нелегальный урожай» свежих яблок был собран всего за первую декаду апреля.

Сначала рядом с российской границей были остановлены два большегруза: SCANIA и MAN, загруженных 40 тоннами фруктов без фитосанитарных сертификатов и с «исправленной» с Польши на Беларусь страной производства. А через пару дней в том же районе был задержан автопоезд SCANIA. С 10,5 тонн таких же, как и первые, «отборных» яблок: без документов и с исправлениями. Обе партии предназначались для транспортировки в РФ.

Похожий случай выявлен и на Могилевщине, где водитель MANа остановлен с 21 тонной нелегальных яблок. А при проведении плановых спецмероприятий «накрыли» груз без документов в Горецком районе: и снова – яблоки. В этот раз 22 тонны свежих фруктов везлись как товары для личного пользования.

По всем фактам идут административные процессы, за провоз нелегального товара штраф – половина от стоимости.

Около 100 тонн фруктов незаконно пытались вывезти из Беларуси для реализации на территории России.

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