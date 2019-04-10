«Не понравились выхлопные газы»: в Лиде мужчина прокол 23 шины

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Неприятный инцидент произошел в районном центре во вторник, 9 апреля, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Утром жители двух лидских улиц, первой Хасановской и Урицкого, обнаружили свои авто поврежденными. У 16 автомобилей были проколоты в общей сложности 23 шины. Машины, уточняют в милиции, были припаркованы по всем правилам и сразу было трудно догадаться, чем же они были неугодны?

Но, отрабатывая район, правоохранители вскоре вышли на злоумышленника, которым оказался лидчанин 1965 года рождения.

– Мужчина попал в поле зрения правоохранитель и при беседе не стал отпираться. Он признался, что повредил машины и пояснил, что сделал этого из-за того, что ему не нравятся выхлопные газы, которые исходят от транспортных средств, – поделились в пресс-службе комментарием Ивана Довлюда, первого замначальника Лидского РОВД, подполковника милиции.

Сейчас нарушителя задержали по подозрению в совершении преступления. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.