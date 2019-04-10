2019-04-10T18:52:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Не понравились выхлопные газы»: в Лиде мужчина прокол 23 шины

Пострадали владельцы 16 машин
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Злоумышленника поймали по горячим следам. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Злоумышленника поймали по горячим следам. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в районном центре во вторник, 9 апреля, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Утром жители двух лидских улиц, первой Хасановской и Урицкого, обнаружили свои авто поврежденными. У 16 автомобилей были проколоты в общей сложности 23 шины. Машины, уточняют в милиции, были припаркованы по всем правилам и сразу было трудно догадаться, чем же они были неугодны?

Но, отрабатывая район, правоохранители вскоре вышли на злоумышленника, которым оказался лидчанин 1965 года рождения.

– Мужчина попал в поле зрения правоохранитель и при беседе не стал отпираться. Он признался, что повредил машины и пояснил, что сделал этого из-за того, что ему не нравятся выхлопные газы, которые исходят от транспортных средств, – поделились в пресс-службе комментарием Ивана Довлюда, первого замначальника Лидского РОВД, подполковника милиции.

Сейчас нарушителя задержали по подозрению в совершении преступления. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома комментарий по хулиганству.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ГПК: в Бресте арестовали российского банкира в бегах
Таможня не пропустила почти 100 тонн яблок, которые нелегально вывозились из Беларуси в России
Подарок от «Комсомолки»: две детские книги по цене одной
В 2023 году на орбиту выведут белорусско-российский спутник
Экс-председателя Гомельского райисполкома приговорили к 10 годам
Очередной запрет: Россельхознадзор с 12 апреля ограничил ввоз яблок и груш из Беларуси
Браконьер заколол кабана самодельной пикой
В Полоцке с пяти машин ночью сняли номера
В Барановичах пенсионер получил ожоги, ставя чайник на плиту
Могилевчан похитил из тира макет автомата
«Мстил за необоснованное обвинение в краже»: жителя Лунинецкого района будут судить за поджог
Три выхода станции “Парк Челюскинцев" закрыли до 19 апреля
В Минске задержали двух похитителей велосипедов
Ребенка, который в Пинске отравился бытовой химией, перевели в больницу в Бресте
В Смолевичском районе обрушился фронтон жилого дома
Александр Гуштын взял серебро ЧЕ по вольной борьбе
Гродненский безвиз может расшириться на три района
«Дерево поет, как радио»: под Ляховичами рядом с одной деревней развесили 1000 скворечников