ГПК: в Бресте арестовали российского банкира в бегах

Мужчина ехал на поезде в Варшаву по поддельному паспорту

Изменить размер текста: A A

На госгранице с Польшей в конце марта был задержан российский гражданин с поддельным паспортом, сообщает belta.by со слов Антона Бычковского, официального представителя ГПК.

Как рассказали в Госпогранкомитете, нарушителя 30 марта «сняли» с поезда Брест – Варшава. Пересечь госграницу он планировал с фальшивым паспортом гражданина Словении.

– Мужчину задержали в пункте пропуска «Брест». Против него составлено несколько административных протоколов, грозит уголовная статья за использование поддельных документов, – пояснил Бычковский.

В свою очередь ТАСС проинформировал, что в Беларуси задержали Андрея Лазарева, бывшего главу российского финучреждения – «Плато-банк». В ГПК эту информацию подтвердили.

Известно, что «Плато-банк» лишили лицензии в мае 2015 года, и впоследствии признали банкротом. В Екатеринбурге в декабре 2018 года экс-банкира Лазарева приговорили к 6 годам колонии общего режима за хищения в размере 1,2 миллиарда российских рублей. До приговора суда финансист находился под залогом в размере 1 миллиона российских рублей, но в зал суда на оглашение приговора он не явился. Сейчас он помещен под стражу.