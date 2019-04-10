2019-04-10T19:25:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГПК: в Бресте арестовали российского банкира в бегах

Мужчина ехал на поезде в Варшаву по поддельному паспорту
Надежда БУТОВИЧ
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Бывшего банкира поместили под стражу. Фото-иллюстрация.Бывшего банкира поместили под стражу. Фото-иллюстрация.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На госгранице с Польшей в конце марта был задержан российский гражданин с поддельным паспортом, сообщает belta.by со слов Антона Бычковского, официального представителя ГПК.

Как рассказали в Госпогранкомитете, нарушителя 30 марта «сняли» с поезда БрестВаршава. Пересечь госграницу он планировал с фальшивым паспортом гражданина Словении.

– Мужчину задержали в пункте пропуска «Брест». Против него составлено несколько административных протоколов, грозит уголовная статья за использование поддельных документов, – пояснил Бычковский.

В свою очередь ТАСС проинформировал, что в Беларуси задержали Андрея Лазарева, бывшего главу российского финучреждения – «Плато-банк». В ГПК эту информацию подтвердили.

Известно, что «Плато-банк» лишили лицензии в мае 2015 года, и впоследствии признали банкротом. В Екатеринбурге в декабре 2018 года экс-банкира Лазарева приговорили к 6 годам колонии общего режима за хищения в размере 1,2 миллиарда российских рублей. До приговора суда финансист находился под залогом в размере 1 миллиона российских рублей, но в зал суда на оглашение приговора он не явился. Сейчас он помещен под стражу.

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