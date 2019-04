Фотофакт. Ученым впервые удалось заснять черную дыру

Среда, 10 апреля, стала исторических днем для астронавтики – впервые в мировой истории человечество смогло увидеть неизведанное – узнать, как выглядит черная дыра.

Презентацию уникальных кадров провели в онлайн-режиме на официальном YouTube-канале независимого агентства при правительстве США National Science Foundation (NSF – рус. Национальный научный фонд).

Снимок был сделан во время выполнения работ в рамках программы Event Horizon Telescope, объединившей 8 мощнейших радиотелескопов из научных институтов США, Испании, Чили, Франции и Мексики. Любопытно, что отснятая телескопами информация поступила еще в 2017 году, но потребовалась два года, чтобы обработать данные. А для транспортировки жестких дисков с информацией нужны были самолеты.

Что в итоге на снимке? В центре кадра – объект из так называемой галактики M87, удаленный от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Интересно, что сначала ученые хотели понаблюдать за парой сверхмассивных черных дыр – SgrA*, которые находятся в центре Млечного Пути и тем самым объектом в центре галактики M87.

Как сообщают ученые, ближе всего к нашей планете находится черная дыра SgrA*, она примерно в 4 миллиона раз больше Солнца. А вторая черная дыра, из галактики M87, массивнее Солнца аж в 3,5 – 7,22 миллиарда (!) раз.

Animation Explained: First ever picture of a black hole.If you could fly next to the supermassive black hole M87*, this is what you would see.