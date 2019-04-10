2019-04-10T20:01:10+03:00
Наука
КП Беларусь

Фотофакт. Ученым впервые удалось заснять черную дыру

Чтобы сделать уникальные кадры объединились самые мощные радиотелескопы со всего мира
Надежда БУТОВИЧ
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Черная дыра из галактики M87 массивнее Солнца в 3,5 – 7,22 миллиарда раз. Фото? стоп-кадр.Черная дыра из галактики M87 массивнее Солнца в 3,5 – 7,22 миллиарда раз. Фото? стоп-кадр.
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Среда, 10 апреля, стала исторических днем для астронавтики – впервые в мировой истории человечество смогло увидеть неизведанное – узнать, как выглядит черная дыра.

Презентацию уникальных кадров провели в онлайн-режиме на официальном YouTube-канале независимого агентства при правительстве США National Science Foundation (NSF – рус. Национальный научный фонд).

Снимок был сделан во время выполнения работ в рамках программы Event Horizon Telescope, объединившей 8 мощнейших радиотелескопов из научных институтов США, Испании, Чили, Франции и Мексики. Любопытно, что отснятая телескопами информация поступила еще в 2017 году, но потребовалась два года, чтобы обработать данные. А для транспортировки жестких дисков с информацией нужны были самолеты.

Что в итоге на снимке? В центре кадра – объект из так называемой галактики M87, удаленный от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Интересно, что сначала ученые хотели понаблюдать за парой сверхмассивных черных дыр – SgrA*, которые находятся в центре Млечного Пути и тем самым объектом в центре галактики M87.

Как сообщают ученые, ближе всего к нашей планете находится черная дыра SgrA*, она примерно в 4 миллиона раз больше Солнца. А вторая черная дыра, из галактики M87, массивнее Солнца аж в 3,5 – 7,22 миллиарда (!) раз.

Animation Explained: First ever picture of a black hole.If you could fly next to the supermassive black hole M87*, this is what you would see.

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