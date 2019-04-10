2019-04-10T20:43:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В штате белорусских школ могут появиться охранники и замдиректора по безопасности

Это не обязательно будут милиционеры, но их рабочие обязанности будут серьезными
Надежда БУТОВИЧ
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Во многих школах есть тревожные кнопки и системы видеонаблюдения.Во многих школах есть тревожные кнопки и системы видеонаблюдения.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минобразования рассказали, что сейчас прорабатывается вопрос введения в штат учреждений образования единиц охранников, а также зама директора по безопасности, приводит belta.by слова Эдуарда Томильчика, начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики ведомства.

– Процесс прорабатывается дополнительно с Минфином и Минтруда, чтобы в штате общеобразовательных школ дополнительно к сторожам добавились охранники, появилась должность заместителя директора по безопасности, – пояснил представитель Минобразования.

Решение может быть принято уже к следующему учебному году 2019–2020. Что касается квалификации, то в ведомстве пояснили, что школьными охранниками будут не обязательно милиционеры, но люди, для которых разработают определенный перечень по функциональным обязанностям и требованиям.

– Сейчас за вопросы безопасности днем отвечают дежурные администраторы, педагоги, в ночное время – работники охраны, сторожа. Во многих учреждениях образования есть тревожные кнопки, но здесь еще масса работы, – объяснил Томильчик.

Школы последовательно оснащаются системами видеокамер. В 100% учебных заведений организован контроль доступа, но автоматические системы проходного контроля есть только в 20% учреждений, расположенных в городах.

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