«Мы нужны друг другу, мы об этом договаривались»: Лукашенко принял с официальным визитом президента Молдовы

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В среду, 10 апреля, в Минске прошла встреча на высшем уровне, информируют в пресс-службе белорусского лидера. Президент Беларуси и президент Молдовы обсудили вопросы взаимосотрудничества.

– Я надеюсь, что проблем в отношениях Молдовы с Беларусью нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились, – сказал Александр Лукашенко.

И добавил, что представляет данный визит в качестве дополнительного «импульса» для взаимоотношений обеих стран. Но также глава республики не преминул поговорить о международной повестке.

– В общем наши взгляды совпадают, но событий много, особенно у наших соседей. Огромная, прекрасная страна Украина... Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации в ней, – заметил лидер Беларуси.

А затем Лукашенко поговорил о белорусско-российском сотрудничестве и попросил Додона передать на встрече с руководством России «привет добрым друзьям».

В свою очередь молдовский лидер подчеркнул, что между странами сложились дружеские отношения, в том числе, и на президентском уровне.

– То, чего вы достигли в Беларуси не только в экономическом, но во многих секторах, для нас может быть примером. И нет нерешенных вопросов в наших двусторонних отношениях. Только вопросы торговли требуют доработки, – обратил внимание Додон на вопросы экспорта.

Завершая разговор Игорь Додон поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы на площадке ЕАЭС – в 2018 году страна стала наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.

Затем президенты договорились о встрече «в широком формате» на майском форуме в Казахстане.