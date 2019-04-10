В Зельве рядом с домом обнаружен убитым 45-летний мужчина

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Об криминальном происшествии в небольшом районном центре Следственный комитет Беларуси проинформировал на своей официальной странице в Telegram.

Звонок в милицию из городского поселка Зельва Гродненской области раздался в среду, 10 апреля. Очевидцы сообщили, что во дворе частного дома было обнаружен бездыханным тело 45-летнего мужчины. Следователи выяснили, что погибший гражданин являлся местным жителем.

Кроме того, сообщается, что уже установлено, что смерть мужчины была насильственной, а следовательно происшествие имеет криминальный характер. Поэтому по факту убийства сотрудники Зельвенского райотдела СК уже возбудили уголовное дело.

Однако, как добавили в правоохранительном ведомстве, человек, совершивший преступление пока неизвестен. Для определения убийцы изъяты следы, допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертиз.