2019-04-10T21:37:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Зельве рядом с домом обнаружен убитым 45-летний мужчина

Убийца пока не найден
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователи расследуют убийство в Зельве. Фото: Следственный комитет.Следователи расследуют убийство в Зельве. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Об криминальном происшествии в небольшом районном центре Следственный комитет Беларуси проинформировал на своей официальной странице в Telegram.

Звонок в милицию из городского поселка Зельва Гродненской области раздался в среду, 10 апреля. Очевидцы сообщили, что во дворе частного дома было обнаружен бездыханным тело 45-летнего мужчины. Следователи выяснили, что погибший гражданин являлся местным жителем.

Кроме того, сообщается, что уже установлено, что смерть мужчины была насильственной, а следовательно происшествие имеет криминальный характер. Поэтому по факту убийства сотрудники Зельвенского райотдела СК уже возбудили уголовное дело.

Однако, как добавили в правоохранительном ведомстве, человек, совершивший преступление пока неизвестен. Для определения убийцы изъяты следы, допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертиз.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
«Юность» обыграла «Неман» и в 8-й раза стала чемпионом Беларуси
«Мы нужны друг другу, мы об этом договаривались»: Лукашенко принял с официальным визитом президента Молдовы
В штате белорусских школ могут появиться охранники и замдиректора по безопасности
Фотофакт. Ученым впервые удалось заснять черную дыру
ГПК: в Бресте арестовали российского банкира в бегах
«Не понравились выхлопные газы»: в Лиде мужчина прокол 23 шины
Таможня не пропустила почти 100 тонн яблок, которые нелегально вывозились из Беларуси в России
Подарок от «Комсомолки»: две детские книги по цене одной
В 2023 году на орбиту выведут белорусско-российский спутник
Экс-председателя Гомельского райисполкома приговорили к 10 годам
Очередной запрет: Россельхознадзор с 12 апреля ограничил ввоз яблок и груш из Беларуси
Браконьер заколол кабана самодельной пикой
В Полоцке с пяти машин ночью сняли номера
В Барановичах пенсионер получил ожоги, ставя чайник на плиту
Могилевчан похитил из тира макет автомата
«Мстил за необоснованное обвинение в краже»: жителя Лунинецкого района будут судить за поджог
Три выхода станции “Парк Челюскинцев" закрыли до 19 апреля
В Минске задержали двух похитителей велосипедов
Ребенка, который в Пинске отравился бытовой химией, перевели в больницу в Бресте
В Смолевичском районе обрушился фронтон жилого дома
Александр Гуштын взял серебро ЧЕ по вольной борьбе
Гродненский безвиз может расшириться на три района
«Дерево поет, как радио»: под Ляховичами рядом с одной деревней развесили 1000 скворечников