«Юность» обыграла «Неман» и в 8-й раза стала чемпионом Беларуси

Все как и хотел Михаил Захаров: сделал подарок для новорожденной дочки в виде выигранного кубка

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Финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею завершилась. В пятом матче минская «Юность» обыграла гродненский «Неман» - 1:0. Таким образом, счет в серии стал 4:1 и «Юность» в 8-й раз стала чемпионом страны. В прошлом году эти же команды играли в финале, тогда был сильнее «Неман».

«Юность» - «Неман» - 2:0

Шайбы: 1:0 – Лопачук (52). 2:0 – Кулаков (60).

Недавно тренер «Юность» Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом. У него была дополнительная мотивация.

Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом: «Надо будет выиграть кубок для дочки»

После матча он также говорил об этом.

- По сегодняшней игре могу одно сказать одно – мы – чемпионы. Там на табло все написано. Хочу поздравить своих двух дочерей с сегодняшней победой. Младшей я пообещал выиграть, а у старшей, Кристины Захаровой, сегодня день рождения. Я пообещал ей сделать подарок. Сегодня у меня счастливый день! – сказал Михаил Захаров после матча в эфире «Беларусь 5».