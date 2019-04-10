Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто

Речь идет об одном ввезенном легковом автомобиле в год

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Государство намерено с нынешнего года возмещать инвалидам и многодетным семьям 50 процентов от уплаченной на госгранице таможенной пошлины, налога при ввозе легкового автомобиля. Соответствующий документ был подписан в среду, 10 апреля, Александром Лукашенко, информируют в пресс-службе главы страны.

Таким образом, для отдельных категорий граждан согласно указу № 140 из республиканского бюджета будут возмещены затраты на ввоз автомобиля.

Как говорилось выше, гражданам с инвалидностями первой либо второй группы, а также многодетным семьям, вернут половину от суммы затраченной на так называемую растаможку. Среди условий: это должен быть легковой автомобиль и только одна машина на протяжении года.

– Благодаря данной мере будет оказана направленная государственная социальная поддержка именно людям и семьям из указанных категорий населения. Так как именно среди этого числа граждан – значителен процент малообеспеченных лиц, – пояснили в пресс-службе президента Беларуси.