2019-04-11T09:02:44+03:00
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КП Беларусь

В центре Минска открывают музей ретротехники - вход свободный

Коллекцию авто собрали прихожане католического храма на Золотой Горке
Павел МИЦКЕВИЧ
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В центре Минска открывают музей ретро-техники. Фото: katolik.lifeВ центре Минска открывают музей ретро-техники. Фото: katolik.life
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«Опель» 1930-х годов, милицейский внедорожник 1969 года, «Запорожец» 1976 года и другие старые автомобили можно будет увидеть в новом музее в Минске. В субботу, 13 апреля, Музей истории техники торжественного откроется на территории двора костела Святой Троицы на Золотой Горке. Коллекцию ретроавто собрали прихожане католического храма, которые состоят в тематическом обществе «Наша победа».

По случаю открытия музея, а также в честь 20-летия общества любителей старой автомобильной техники устроят небольшой праздник. Он начнется в 11.30 в субботу, вход - свободный, поэтому приглашаются все минчане и гости города.

Организаторы обещают не только показать много старой техники, но и накормить кашей с полевой кухни, сыграть на аккордеоне, дуде, гитаре и устроить ретротанцы под музыку диджея. Особенно будут рады посетителем, одетым по моде 30 - 50-х годов прошлого века.

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