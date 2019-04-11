Обряд «Ваджэнне Сулы» включили в Список историко-культурных ценностей Беларуси

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Древний народный обряд «Ваджэнне Сулы», который проводят в Гомельском районе, получил статус историко-культурной ценности. Такое решение приняло Министерство культуры Беларуси, сообщили KP.BY в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Обряд ежегодно проводят в деревнях Годичево и Марковичи на второй день православной Пасхи, в этом году - 29 апреля. Здесь переплетаются язычество и христианство: после Пасхальной литургии в храме деревни Годичево женщины и девушки, которые одеваются в красивые по-местному отличительные самодельные костюмы, выходят на перекресток за церковью. Там они заводят древние хороводы, которые называют «танкі». Взявшись под руки, рядами идут с песней «Як ішла Сула», а затем с частушками под гармошку двигаются в сторону деревни Марковичи. Там на всех перекрестках, которые встречаются во время обхода деревни, «танкі» повторяются, а движение вдоль дороги сопровождается обрядовыми пением, играми и частушками под гармошку. По пути к Суле присоединяются местные сельчане. А завершается праздник около сельского Дома культуры совместным угощением.

- «Ваджэнне Сулы» - это особенное проявление весенней обрядности, направленное на обеспечение хорошей урожайности, а также на здоровье всех местных жителей и защиту от природной стихии - молнии, - объяснили в облисполкоме.

Слово «сула» в понимании сельчан означает как само обрядовое действо, так и совокупность всех его участников. Проведение обряда было прервано в 1967 году местной властью и возобновлено через 40 лет, в 2007 году, усилиями местных энтузиастов при поддержке учителей и руководителей Марковичского детского сада - средней школы.

Этот обряд стал 11-й нематериальной историко-культурного ценностью Гомельской области, включенной в Государственный список историко культурных ценности Беларуси. А всего в Государственный список историко-культурных ценностей страны сейчас включено более 5,4 тыс. материальных и лишь 125 нематериальных историко-культурных ценностей.