2019-04-11T11:45:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали

Одна из версий ЧП - короткое замыкание электропроводки стиральной машины
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали. Фото: МЧСВ Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали. Фото: МЧС
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В среду днем в Новогрудке произошел пожар в 3-комнатной квартире на третьем этаже 5-этажного дома по улице Волчецкого. В подъезде было плотное задымление, а в горящей квартире в момент пожара никого не было.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования. А именно - короткое замыкание электропроводки стиральной машины.

- В результате повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Спасатели из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, с применением масок для спасаемых по лестничному маршу вывели четырех человек - это отец и сын, а также супруги-пенсионеры. Из квартир подъезда эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, - сообщает Гродненское областное управление МЧС.

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