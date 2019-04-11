В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали

Изменить размер текста: A A

В среду днем в Новогрудке произошел пожар в 3-комнатной квартире на третьем этаже 5-этажного дома по улице Волчецкого. В подъезде было плотное задымление, а в горящей квартире в момент пожара никого не было.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования. А именно - короткое замыкание электропроводки стиральной машины.

- В результате повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Спасатели из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, с применением масок для спасаемых по лестничному маршу вывели четырех человек - это отец и сын, а также супруги-пенсионеры. Из квартир подъезда эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, - сообщает Гродненское областное управление МЧС.