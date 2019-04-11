Восемь лет назад произошел теракт в минском метро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Восемь лет назад, 11 апреля 2011 года, на станции метро «Октябрьская» столичного метрополитена был организован теракт. Взрыв произошел в 17.56 - в час пик, когда люди возвращались домой с работы. Теракт унес жизни 15 человек, более 200 человек пострадало.

В годовщину теракта минчане обычно приносят цветы к мемориалу, установленному у входа на станцию метро.

Вспоминаем этот страшный день:

Спустя 7 лет после взрыва в метро: «Врачи решили не трогать осколки в голове» (читать далее).

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Восемь лет назад произошел теракт в минском метро. Фото: БелТА

КАК ЭТО БЫЛО

В понедельник 11 апреля 2011 года в 17.56 на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв. Бомба находилась в спортивной сумке под скамьей платформы. В результате теракта погибли 15 человек. Через день, 13 апреля, на экстренном совещании Александр Лукашенко рассказал, что накануне вечером подозреваемых арестовали, а в пять утра преступление раскрыли. В организации теракта обвинили двух 25-летних парней из Витебска - токаря Дмитрия Коновалова и его друга-электрика Владислава Ковалева.

Восемь лет назад произошел теракт в минском метроФото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В ходе первого же допроса задержанные признались, что на их совести и теракты, совершенные в 2005 году в Витебске, а также на День Независимости в Минске в 2008 году. Суд длился два с половиной месяца - с 15 сентября по 30 ноября. На суде Владислав Ковалев отказался от признательных показаний, данных на следствии, и вину во взрыве 11 апреля не признал.

Обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева расстрелялиФото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Дмитрий Коновалов вину признал. Когда его спрашивали, для чего он это сделал, молодой человек отвечал: «Для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь». Суд приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания, в марте 2012 года их расстреляли.

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