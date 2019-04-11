2019-04-11T11:41:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Обвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцу

Пьяный мужчина брал малыша на руки, но падал вместе с ним на пол
Павел МИЦКЕВИЧ
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Обвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцуОбвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Обвинение по делу о гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцу. Напомним, 8 февраля возле одного из домов по проспекту Рокоссовского было обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что ребенок проживал в квартире с родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля родители ребенка пили не только вместе с сожителем бабушки, но и еще с двумя знакомыми. И вот каким именно образом произошла трагедия:

- На протяжении ночи отец неоднократно брал малыша на руки, однако ввиду сильного алкогольного опьянения падал вместе с ним на пол. В результате падений ребенок получал различные травмы. Установление обстоятельств происшествия усложняется тем, что фигуранты уголовного дела якобы не помнят всех событий той ночи, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение, - рассказали в Следственном комитете.

В Минске нашли мертвого младенца с удавкой на шее. Фото: СК

В Минске нашли мертвого младенца с удавкой на шее. Фото: СК

По заключению судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила в результате причинения ему травм различной степени тяжести. Отцу мальчика предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности и за «заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние». Мужчина полностью признал свою вину.

Что касается сожителя бабушки, то к нему применено обязательство о явке. Пока достаточных оснований для предъявления ему обвинения нет. А все остальные фигуранты по-прежнему находятся в статусе подозреваемых, расследование продолжается, добавили в СК.

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