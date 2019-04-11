Мальчик ушел из дома вчера днем и его местонахождение неизвестно

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В Каменецком районе ищут двухлетнего ребенка. Малыш потерялся 10 апреля около трех часов дня, а в 9 часов вечера в местный РОВД обратилась 18-летняя мама мальчика, жительница деревни Любашки. По ее словам, сын Иван Волошин ушел из дома и его местонахождение неизвестно. Сотрудники милиции и МЧС, а также погранслужбы и внутренних войск организовали поиски, которые продолжаются и сейчас.

Мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах, сообщает УВД Брестского облисполкома. Как стало известно KP.BY, речь идет о семье - представителях этнического меньшинства.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 102.

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Иван Волошин ушел из дома 10 апреля (читать далее)