Работники магазина в Минске избивали воришек и выгоняли их голыми на улицу

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Директор и заведующий отделом одного из магазинов в Серебрянке в Минске творили беспредел: они обвиняются в том, что избивали похитителей товара, а затем выгоняли их голыми на улицу. Заметив кражу, работники универсама не вызывали милицию, как это положено в таких случаях, а устраивали самосуд.

Раскрылось это благодаря сообщению в милицию прохожей, которая заметила выбегавшего из магазина голого мужчину.

Так правоохранителям стало известно о пострадавшем 38-летнем безработном минчанине. Ранее судимый мужчина пытался украсть бутылку водки. Заметив это, работники магазина отвели воришку в подсобку - там завотделом и директор избили злоумышленника, в том числе молотком. А еще требовали возместить ущерб от похищенных ранее товаров, к которым мужчина не имел отношения. После этого работники магазина заставили его раздеться и вытолкнули на улицу, сообщает minsknews.by со ссылкой на прокуратуру.

Еще один потерпевший - 54-летний безработный. Кстати, жертв связывали и заклеивали им скотчем рот, чтобы они не сопротивлялись. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым грозит до 15 лет заключения.