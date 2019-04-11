2019-04-11T12:38:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей

Такой указ подписал президент Беларуси
Павел МИЦКЕВИЧ
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Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилейМногодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Пригонять авто из Евросоюза некоторым категориям граждан Беларуси станет дешевле. Многодетным семьям и инвалидам I и II групп будут возвращать 50% от суммы на растаможку машины. Такой указ подписал президент Беларуси.

- Документ предусматривает компенсацию из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I или II группы, а также многодетным семьям, - говорится в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Это сделано для поддержки данным категорий граждан, среди которых существует значительное количество малообеспеченных, отмечает пресс-служба президента.

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