2019-04-11T12:52:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Добро, которое мы делаем для РФ, нам оборачивается злом»

Президент высказал мнение о закрытии российского рынка для Беларуси: «Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко высказал мнение о закрытии российского рынка для Беларуси. Фото: БелТАЛукашенко высказал мнение о закрытии российского рынка для Беларуси. Фото: БелТА
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Президент Беларуси на совещании с экономическим блоком правительства высказал свое мнение о закрытии российского рынка для Беларуси некоторыми партнерами.

- Каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент заявил, что необходимо принимать соответствующие меры:

- Нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе.

Лукашенко добавил, что если есть необходимость начать ремонт нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, которые идут через Беларусь, надо это делать:

- Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.

«Нам закрывают рынок», резюмировал президент:

- То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда.

Напомним, Россельхознадзор с 12 апреля ограничил ввоз яблок и груш из Беларуси >

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