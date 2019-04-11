В Минске разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома

Всех, кто что-нибудь о ней знает, просят позвонить по номеру 102

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В Минске снова разыскивают несовершеннолетнюю девушку. На этот раз пропала 15-летняя Анастасия Горбунова, которая ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Девушка живет на улице Авроровской, 6.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, столичное ГУВД просит позвонить по телефону 102. При этом конфиденциальность гарантируется.