Хулиган танцевал на припаркованных авто в Минске

За это могут посадить по уголовной статье «Хулиганство»

Повреждения получили две машины - на крышах и капотах остались вмятины и царапины

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В ночь с субботы на воскресенье в белорусской столице повредили два припаркованных автомобиля. Это сделал хулиган, который отбивал на машинах ритмы музыки из портативной колонки.

Свидетелем необычного перфоманса под луной стал житель одного из спальных районов города, который прервал танцы.

Повреждения получили две машины, на крышах и капотах которых остались вмятины и царапины, сообщает столичное ГУВД. Там отмечают, что подобные действия могут квалифицироваться по уголовной статье «Хулиганство», по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.