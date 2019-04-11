Республиканский субботник в Беларуси пройдет 20 апреля

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О проведении республиканского субботника 20 апреля сообщил Совет министров Беларуси: - Рекомендовано на добровольной основе провести субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

В сообщении Совмина отмечается, что главы республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, будут работать на своей малой родине. При этом половина денежных средств, заработанных на субботнике, останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Эти средства планируется направить на подготовку детских оздоровительных лагерей к сезону и на другие цели, в частности, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов.

Остальные 50% должны быть перечислены Минфину и направлены на капремонт монумента Победы в Минске и ремонт подземного пешеходного перехода.

- Удержание нанимателями денежных средств из зарплаты работников, для которых 20 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, - отмечается в сообщении правительства.