Видео: у гомельчанина из желудка достали пакет с психотропом

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Доставать психотроп из желудка пришлось у 36-летнего гомельчанина - во время задержания он проглотил закладку с опасным веществом. В среду вечером сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД задержали в спальном районе областного центра двоих гомельчан - мужчину и женщину. Милиционеры вычислили, что те сделали заказ психотропных веществ в интернет-магазине, оплатили товар и получили адрес закладки. Когда парочка достала психотроп из тайника, началась спецоперация.

У 37-летней гомельчанки при обыске сразу нашли пакетик с кристаллическим веществом, а вот с 36-летним мужчиной, работающим санитаром выездной бригады скорой помощи, вышла заминка.

- При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок. Во время проведения эндоскопии в Гомельской областной клинической больнице специалисты обнаружили пакет с психотропом, который был успешно извлечен, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. - Экспертиза показала, что изъятые кристаллы являются особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP общим весом около 0,4 грамма.

Оба покупателя психотропа задержаны, проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, в том числе - по пресечению незаконной деятельности интернет-магазина, добавили в милиции.