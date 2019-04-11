2019-04-11T14:16:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне

7 лет он сидел в посольстве Эквадора, но теперь его выдворили из посольства [видео]
Григорий ГРИБОВ
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Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне. Фото: EPA.Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне. Фото: EPA.
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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает ВВС. Информацию о задержании Ассанжа подтвердили в Скотлент-Ярде. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, в Швеции в 2010 году в отношении Джулиана Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время нахождения в Стокгольме. Он был задержан в Лондоне 7 декабря 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов. Спустя несколько дней Джулиана Ассанжа отпустили на свободу под залог. С июня 2012 года подозреваемый находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил у эквадорских властей политическое убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Источник: RT

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