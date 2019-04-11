2019-04-11T14:50:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Судане начался военный переворот

Военные решили отстранить от власти президента и его окружение
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В Судане начался военный переворот.В Судане начался военный переворот.
Изменить размер текста:

Переворот в Судане возглавил первый вице-президент и министр обороны Авад бен Ауф. Как сообщает местный новостной портал «Баж-ньюс», военный совет под руководством генерала готовится взять власть в стране сроком на год. В ближайшее время ожидается официальный брифинг представителей минобороны по радио и телевидению. Вероятно, в нем будет объявлено о смещении президента Омара аль-Башира, который находится у власти уже 30 лет. Его судьба пока неизвестна, но, по данным телеканала «Аль-Машхад Ас-Суданий», глава государства успел покинуть страну. При этом люди из его ближайшего окружения, включая бывшего вице-президента и экс-главу минобороны, арестованы. На улицы столицы Судана Хартума выведены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция, напротив, исчезла. Городской аэропорт закрыт.

Напомним, акции протеста с требованием отставки президента продолжаются в Судане с декабря. Именно тогда президент Судана прилетал в Беларусь. И не просто прилетал - а на роскошном VIP-самолете. Тогда стороны договорились о совместной добыче золота в Судане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко - президенту Судана: Чтобы почувствовать себя на севере, температуры в Минске достаточно. Как гостил президент Судана в Беларуси?

Добыча золота и сборка тракторов: о чем в Минске договорились президенты Беларуси и Судана? Глава Судана Омар Хасан Ахмел аль-Башир приехал в Беларусь с официальным визитом и провел переговоры с Лукашенко

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларусь приехал посол Северной Кореи
В Орше угонщик ехал на незаведенном мопеде, отталкиваясь ногами
Первый Фестиваль моды пройдет в Гомеле
В Беларуси запретят развеивать прах умерших - и вот почему
В Сморгони мужчина вылил на свою подругу два чайника кипятка
В Гомеле заметили редкий танк
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне
Видео: у гомельчанина из желудка достали пакет с психотропом
Республиканский субботник в Беларуси пройдет 20 апреля
Хулиган танцевал на припаркованных авто в Минске
В Минске разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома
Лукашенко: Добро, которое мы делаем для РФ, нам оборачивается злом
Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей
Работники магазина в Минске избивали воришек и выгоняли их голыми на улицу
В Каменецком районе ищут двухлетнего ребенка
Обвинение в гибели 5-месячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Восемь лет назад произошел теракт в минском метро
В Новогрудке на пожаре спасли четырех человек, 15 эвакуировали
Обряд «Ваджэнне Сулы» включили в Список историко-культурных ценностей Беларуси
В центре Минска открывают музей ретротехники - вход свободный
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
«Юность» обыграла «Неман» и в 8-й раза стала чемпионом Беларуси
В Зельве рядом с домом обнаружен убитым 45-летний мужчина
«Мы нужны друг другу, мы об этом договаривались»: Лукашенко принял с официальным визитом президента Молдовы
В штате белорусских школ могут появиться охранники и замдиректора по безопасности