В Судане начался военный переворот

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Переворот в Судане возглавил первый вице-президент и министр обороны Авад бен Ауф. Как сообщает местный новостной портал «Баж-ньюс», военный совет под руководством генерала готовится взять власть в стране сроком на год. В ближайшее время ожидается официальный брифинг представителей минобороны по радио и телевидению. Вероятно, в нем будет объявлено о смещении президента Омара аль-Башира, который находится у власти уже 30 лет. Его судьба пока неизвестна, но, по данным телеканала «Аль-Машхад Ас-Суданий», глава государства успел покинуть страну. При этом люди из его ближайшего окружения, включая бывшего вице-президента и экс-главу минобороны, арестованы. На улицы столицы Судана Хартума выведены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция, напротив, исчезла. Городской аэропорт закрыт.

Напомним, акции протеста с требованием отставки президента продолжаются в Судане с декабря. Именно тогда президент Судана прилетал в Беларусь. И не просто прилетал - а на роскошном VIP-самолете. Тогда стороны договорились о совместной добыче золота в Судане.

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