КП Беларусь
В Гомеле заметили редкий танк
Танк похож на Т-60 - советский легкий танк периода Второй мировой войны [видео]
В Гомеле заметили редкий танк. Кадр из видео.
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Очевидцы сняли перевозку танка по центру Гомеля - на улице Советской.
Танк перевозили на прицепе с помощью большого пикапа. Видео появилось на портале chp24.by.
Танк похож на Т-60 - советский легкий танк периода Второй мировой войны, разработанный в августе 1941 года. Всего было выпущено 5920 Т-60, которые приняли активное участие в боях в 1941 - 1943 гг. Небольшое число уцелевших в боях Т-60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные машины вплоть до конца войны. До наших дней, по некоторым данным, дожило лишь несколько образцов.
Куда и для чего везли танк, а также настоящий ли он - пока остается загадкой.
В Гомеле перевозили танк на пикапе. Источник: CHP24BY