2019-04-11T16:28:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле заметили редкий танк

Танк похож на Т-60 - советский легкий танк периода Второй мировой войны [видео]
Григорий ГРИБОВ
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В Гомеле заметили редкий танк. Кадр из видео.В Гомеле заметили редкий танк. Кадр из видео.
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Очевидцы сняли перевозку танка по центру Гомеля - на улице Советской.

Танк перевозили на прицепе с помощью большого пикапа. Видео появилось на портале chp24.by.

Танк похож на Т-60 - советский легкий танк периода Второй мировой войны, разработанный в августе 1941 года. Всего было выпущено 5920 Т-60, которые приняли активное участие в боях в 1941 - 1943 гг. Небольшое число уцелевших в боях Т-60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные машины вплоть до конца войны. До наших дней, по некоторым данным, дожило лишь несколько образцов.

Куда и для чего везли танк, а также настоящий ли он - пока остается загадкой.

В Гомеле перевозили танк на пикапе. Источник: CHP24BY

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